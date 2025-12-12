Quanto accelerano Milan e Sassuolo nei secondi tempi!

Nel passaggio dai primi ai secondi tempi il Milan ha migliorato il proprio bottino di punti di ben 8 lunghezze. Perché una classifica stilata con i risultati dei primi tempi vedrebbe i rossoneri a 23, mentre in quella in corso di validità si ritrovano a 31.

Discorso simile per il Sassuolo che sale dai 14 all’intervallo ai 20 dopo il triplice fischio conclusivo. Insomma, un più 6 che lo piazza proprio alle spalle dei rossoneri. Giacché nessuno ha fatto meglio, in questa statistica 2025-2026, di lombardi ed emiliani.

Non è tutto!

Stilando una graduatoria con i soli gol marcati nel corso delle riprese, come se dopo l’intervallo tutti i match riprendessero dallo zero a zero, rossoneri e neroverdi sarebbero appaiati nelle zone alte a quota 24.

Con queste premesse facile pensare che il prossimo incrocio del Meazza sarà deciso dopo il 45’.

La bilancia dei precedenti racconta di 11 incontri disputati: 5 vittorie del Diavolo, 2 segni X, 4 successi del Sasol, 18-16 per gli ospiti in fatto di marcature. Nell’ultimo faccia a faccia, 2023-2024, il Milan è tornato a vincere dopo 3 KO di fila. Mentre per rintracciare uno dei 2 pareggi dobbiamo scartabellare gli almanacchi fino allo 0-0 del 2019-2020.

Segnaliamo che già 2 volte Milan-Sassuolo è stata giocata nel mese di dicembre per la A: il giorno 30 del 2023 fu 1-0; il 15 del 2019 ecco lo 0-0.

Situazione in classifica.

Milan in vetta a quota 31 (9V – 4X – 1P con 22GF e 11GS), circa la metà, 16, sul proprio campo (5V – 1X – 1P con 10GF e 6GS). Ha in corso la più lunga serie OK del torneo, 13 impegni (9V – 4X). Sassuolo che si trova a 20 (6V – 2X – 6P con 19GF e 17GS), la metà esatta, 10, in esterna (3V – 1X – 3P con 9GF e 8GS). È reduce dal trionfo in rimonta sulla Fiorentina.

Attenzione, Milan a 4.499 punti in Serie A col girone unico.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO (SERIE A)

11 incontri disputati

5 vittorie Milan

2 pareggi

4 vittorie Sassuolo

16 gol fatti Milan

18 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Milan-Sassuolo 2-1, 38° giornata 2013/2014

L’ULTIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Milan-Sassuolo 1-0, 18° giornata 2023/2024