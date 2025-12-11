Bologna col tabù dei primi 15 minuti. Juventus dopo 3 segni X al Dall'Ara…

Nella storia dei Bologna-Juventus di campionato mai sono usciti 4 pareggi in fila!

Proprio l’X è il segno che fa capolino al Dall’Ara dal 2022-2023: 1-1, 3-3, 1-1 la sequenza sotto la lente d’ingrandimento. Tuttavia, il tris di match in parità è evento già verificatosi per 3 volte. Fra il 1942 e il 1948, poi ecco un 3-0. Fra il 1967 e il 1970, quindi fu 1-0. Fra il 1977 e il 1980 poi uscì un 1-5. Riassumendo, 2 successi rossoblù e 1 bianconero ad interrompere queste serie prive di vincitori.

Quello in programma domenica sarà l’80esimo incrocio di campionato in Emilia Romagna. La contabilità totale racconta di 18 affermazioni rossoblù, 35 bianconere, 26 segni X, 80 gol marcati dai padroni di casa e 111 dagli ospiti.

Gli ultimi successi?

Nel 2021-2022 per la Vecchia Signora piemontese. Nel 1998-1999 per lo squadrone che tremare il mondo fa.

Bologna e Juventus arrivano a questo scontro diretto distanziate di 2 punti. Sono 25 per i felsinei (7V – 4X – 3P con 23GF e 12GS), 13 dei quali sul proprio campo (4V – 1X – 1P con 10GF e 4GS). Ammontano a 23 per i piemontesi (6V – 5X – 3P con 18GF e 14GS), di cui 8 raccolti in trasferta (2V – 2X – 3P con 6GF e 8GS).

La squadra di Italiano viene dall’1-1 con la Lazio e, prima, dal 2-3 rimediato dalla Cremonese. Non vince dal 3-0 di Udine al 12esimo turno. Quella di Spalletti è reduce dal KO per 1-2 a Napoli, una sconfitta che ha scritto la parola fine a una miniserie positiva lunga 5 turni.

Curiosità: il Bologna non ha ancora marcato gol nei primi 15 minuti dei match affrontati in questa A.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A E SERIE B)

79 incontri disputati

18 vittorie Bologna

26 pareggi

35 vittorie Juventus

80 gol fatti Bologna

111 gol fatti Juventus

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA IN CAMPIONATO

Bologna-Juventus 0-1, 10° giornata 1929/1930

L’ULTIMA SFIDA A BOLOGNA IN CAMPIONATO

Bologna-Juventus 1-1, 35° giornata 2024/2025