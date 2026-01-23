Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Per il Lecce sarà la numero 700 in A. E se batte la Lazio centra un record!

Quella di domani sarà la gara numero 700 del Lecce nella Serie A con la formula del girone unico. A oggi conta 151 vittorie, 202 pareggi, 346 sconfitte (per 353 match a punti). Non è tutto. Perché i giallorossi ospiteranno al Giardiniero – Via del Mare la Lazio e in caso di tre punti conquisterebbero anche la vittoria casalinga numero 100 nel massimo campionato italiano. In 350 match disputati sul proprio campo fino a quest’oggi, difatti, hanno raccolto 99 affermazioni.
Insomma, per mister Di Francesco e i suoi ragazzi non mancheranno le motivazioni per tornare al successo.
Sono 23 i Lecce-Lazio disputati dagli anni Ottanta in poi. La contabilità racconta di 11 affermazioni salentine, 4 segni X, 8 vittorie laziali, 28 gol marcati dai padroni di casa a fronte delle 24 reti fatte dagli ospiti.
Curiosità.
Se prendiamo in considerazione soltanto i Lecce-Lazio di Serie A la bilancia è in quasi, perfetto equilibrio: 8 successi per parte, 2 pareggi, 23 gol fatti dai pugliesi e 24 reti marcate dai laziali. Quel quasi di qualche riga sopra è frutto proprio della discrepanza in fatto di marcature fra le due compagini.
A proposito, al Via del Mare siamo a 47 centri in Serie A… meno tre da quota 50.
Situazione in classifica.
Lecce con 17 punti (4V – 5X – 12P con 13GF e 29GS), 9 dei quali fatti in casa (2V – 3X – 6P con 7GF e 15GS) Soltanto 1 pari negli ultimi 6 turni. Lazio che si trova a 28 (7V – 7X – 7P con 21GF e 19GS), di cui 12 raccolti in trasferta (3V – 3X – 4P con 6GF e 7GS). Soltanto 1 vittoria nelle ultime 6 giornate.

TUTTI I PRECEDENTI A LECCE (SERIE A E SERIE B)
23 incontri disputati
11 vittorie Lecce
4 pareggi
8 vittorie Lazio
28 gol fatti Lecce
24 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A LECCE IN CAMPIONATO
Lecce-Lazio 0-0, 30° giornata 1980/1981

L’ULTIMA SFIDA A LECCE IN CAMPIONATO
Lecce-Lazio 1-2, 17° giornata 2024/2025

