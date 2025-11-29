Per Sarri 3 KO in fila col Milan. Allegri e l’unico 0-0 con la Lazio

Soltanto in 1 occasione Maurizio Sarri ha vinto in casa del collega Massimiliano Allegri. Successe nel campionato 2017-2018, quando alla 34esima giornata il Napoli conquistò lo Stadium di Torino con un 1-0. La speranza degli azzurri di portare a casa quello scudetto sarebbe però durata una settimana circa. Nel turno successivo la Juventus di Allegri conquistò il Meazza nerazzurro per 3-2, mentre il Napoli di Sarri inciampò al Franchi di Firenze per 0-3.

Dagli altri 7 scontri diretti sul campo del livornese ecco 5 sconfitte e 2 pareggi per l’ex Chelsea.

Complessivamente, contando anche i match in casa Sarri, ammontano a 16 i faccia a faccia fra i due coach. Le statistiche raccontano di 9 affermazioni delle squadre di Allegri, 4 segni X, 3 successi per i team di Sarri.

Sono 27, invece, gli incroci fra il livornese e la Lazio in Serie A. La bilancia dei precedenti pende verso l’attuale rossonero. Tuttavia, colpisce un altro dato: rintracciamo un solo pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0: campionato 2010-2011, 23esima giornata, Milan-Lazio.

Al contrario è in perfetto equilibrio il bilancio delle sfide fra Sarri e il Milan: 6 successi, altrettante sconfitte, 4 match chiusi in parità. Attenzione: dagli ultimi 3 scontri diretti con i rossoneri il tecnico nato a Napoli e cresciuto in Toscana non è mai uscito vincente.

TUTTI I PRECEDENTI FRA ALLEGRI E SARRI IN CAMPIONATO

9 vittorie Allegri

4 pareggi

3 vittorie Sarri

23 gol fatti squadre di Allegri

10 gol fatti squadre di Sarri

TUTTI I PRECEDENTI FRA ALLEGRI E LA LAZIO IN CAMPIONATO

15 vittorie Allegri

5 pareggi

7 vittorie Lazio

45 gol fatti dalle squadre di Allegri

25 gol fatti dalla Lazio

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E IL MILAN IN CAMPIONATO

6 vittorie Sarri

4 pareggi

6 vittorie Milan

24 gol fatti dalle squadre di Sarri

21 gol fatti dal Milan