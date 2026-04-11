Quel 2-1 che ricorre con incredibile frequenza fra queste due squadre!

Gli ultimi 3 incroci fra rossoblù e neroverdi sono terminati, tutti, col punteggio di 2-1 in favore del Vecchio Balordo. È andata così nel girone d’andata (Malinovskyj, Berardi e Ostigard i marcatori a Reggio Emilia), ma anche il 12 maggio 2024 al Ferraris e il 22 dicembre 2023 al Mapei Stadium.

Non solo.

Se cerchiamo le vittorie, a prescindere dal campo da gioco, ci accorgiamo che le ultime 5 sono tutte arrivate con lo score di 2-1: oltre alle 3 rossoblù già ricordate qualche riga sopra, dobbiamo evidenziare anche le 2 del 2020-2021 per i neroverdi.

Non è tutto!

Dagli ultimi 7 testa a testa sono piovute ben 21 reti (che poi sarebbe un 2-1 privo del trattino…), per un ritmo esatto di 3 centri/match, con sempre entrambi i club a segno. Una serie-gol che ha preso avvio col 2-1 (guarda un po’) del 6 gennaio 2021 in Sassuolo-Genoa.

Restando in Liguria…

Ammontano a 10 gli incontri disputati con un bilancio di 5 vittorie per il Genoa, 3 segni X, 2 successi del Sassuolo, 16 gol marcati dal Grifone, 12 reti fatte dal Sasol.

Come arrivano a questo scontro i due club?

Genoa ancora in lotta per la salvezza con 33 punti (8V – 9X – 14P con 36GF e 44GS), 19 dei quali raccolti sul proprio campo da gioco (5V – 4X – 7P con 19GF e 21GS). Sassuolo che si trova a metà classifica con 42 (12V – 6X – 13P con 38GF e 41GS), di cui 19 raccolti in occasione delle 15 trasferte affrontate dallo scorso agosto (5V – 4X – 6P con 19GF e 19GS).

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A)

10 incontri disputati

5 vittorie Genoa

3 pareggi

2 vittorie Sassuolo

16 gol fatti Genoa

12 gol fatti Sassuolo

PRIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO

Genoa-Sassuolo 2-0, 18° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO

Genoa-Sassuolo 2-1, 36° giornata 2023/2024