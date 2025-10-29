Un 1-5 che fa ancora male a Pioli. La serie aperta di sconfitte con l'Inter

La prima volta è arrivata. Parliamo della prima sfida da allenatori per Cristian Chivu e Stefano Pioli. Quest’ultimo ritorna a San Siro a distanza di dieci giorni dalla gara contro il Milan ed è anche un ex della gara perché è stato seduto sulla panchina nerazzurra da novembre 2016 fino a maggio 2017 quando è arrivato l’esonero dopo aver fatto 39 punti in 23 partite.

Un solo precedente per il Chivu allenatore contro la Fiorentina. Risale alla scorsa primavera quando ha pareggiato a Firenze per 0-0 con il suo Parma.

Molto più ricco l’elenco delle partite di Pioli contro l’Inter. Il tecnico parmense ha perso le ultime tre gare di fila. Non vince dal 3 settembre 2022, un Milan-Inter 3-2 con un Leao in grande spolvero (doppietta per lui). Fa ancora male il 5-1 subito il 16 settembre 2023. Altro derby della Madonnina quello in cui il suo Milan finì per essere sopraffatto dai nerazzurri.

TUTTI I PRECEDENTI CHIVU VS FIORENTINA

0 vittorie Chivu

1 pareggio

0 vittorie Fiorentina

0 gol fatti squadre Chivu

0 gol fatti Fiorentina

TUTTI I PRECEDENTI PIOLI VS INTER

7 vittorie Pioli

5 pareggi

11 vittorie Inter

31 gol fatti squadre Pioli

43 gol fatti Inter