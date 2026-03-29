Amichevole Colombia-Francia, le formazioni ufficiali: tre 'italiani' dal 1' (con un derby juventino)

Test di alto livello per Colombia e Francia, che si affrontano in amichevole in vista dei Mondiali 2026. Due squadre ricche di talento, entrambe schierate con il 4-2-3-1 per cercare equilibrio e qualità.

I Cafeteros si affidano ad Alvaro Montero tra i pali, protetto dalla linea difensiva composta da Muñoz, Davinson Sánchez, lo juventino Cabal e Mojica. In mediana spazio a Lerma e Ríos, mentre sulla trequarti agiscono Arias, James Rodríguez e Luis Díaz a supporto dell’unica punta Luis Suarez.

Risponde la Francia con Brice Samba in porta e una difesa formata dallo juventino Kalulu, Lacroix, Lucas Hernandez e Digne. A centrocampo Kanté affianca Zaïre-Emery, mentre in attacco l'interista Thuram guida il reparto offensivo, supportato da Doué, Cherki e Akliouche.

COLOMBIA (4-3-3): Montero; Munoz, Mojica, Sanchez, Cabal; Rodriguez, Lerma, Rios; Diaz, Arias, Suarez

FRANCIA (4-2-3-1): Samba; Kalulu, Lacroix, L. Hernandez, Digne; Zaire-Emery, Kanté; Akliouche, Cherki, Doué; Thuram