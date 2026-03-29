Colombia-Francia, l'amichevole senza tecnologia: gli episodi sono già da polemica

Non tutte le amichevoli si giocano con le stesse regole, e la Francia lo ha sperimentato direttamente nel secondo test del tour americano contro la Colombia. A differenza della sfida contro il Brasile, questa volta il VAR non era disponibile, generando più di una perplessità.

L’episodio più discusso è arrivato già al 13’, quando Maghnes Akliouche è stato atterrato in area da Juan Cabal senza che venisse assegnato il rigore. Nessun intervento dell’arbitro e nessuna revisione: “Il VAR non era in uso”, spiegazione che chiarisce perché l’azione non sia stata analizzata.

Una differenza significativa rispetto alla partita precedente, dove proprio il supporto tecnologico aveva inciso, portando all’espulsione di Dayot Upamecano dopo revisione al monitor.

Non solo VAR: nel match contro la Colombia mancava anche la goal-line technology, mentre il numero di sostituzioni consentite è stato aumentato fino a otto. Confermata invece la pausa per bere nel primo tempo, già sperimentata in vista dei Mondiali 2026.

Un contesto regolamentare atipico che ha condizionato la gara e lasciato qualche dubbio, evidenziando come anche a livello internazionale le amichevoli possano presentare scenari molto diversi rispetto alle competizioni ufficiali.