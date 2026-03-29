I primi gol di Doué, rete e assist per Thuram: Colombia-Francia 1-3. 90' per gli juventini
La Francia chiude il tour americano. Dopo il successo contro il Brasile, i Bleus stanno giocando in questi minuti contro la Colombia trovando subito risposte incoraggianti, soprattutto da Désiré Doué.
Il talento del Paris Saint-Germain si è preso la scena al 30’, sfruttando al meglio un episodio favorevole. Il suo tentativo dalla distanza, nato da una situazione sporca al limite dell’area, è stato deviato da Muñoz, beffando il portiere Montero e trasformandosi nel gol dell’1-0. Una rete importante non solo per il risultato, ma anche dal punto di vista personale. Per Doué si tratta infatti della prima marcatura con la maglia della nazionale maggiore, un traguardo significativo per uno dei prospetti più interessanti del panorama francese.
Sul finale della prima frazione anche la rete dell'interista Marcus Thuram, a chiudere il primo tempo avanti di due gol. Nella ripresa arriva anche la doppietta per Doué, su assist ancora dell'attaccante dell'Inter (sostituito al 78', dentro al suo posto il ritrovato Mbappé). Nel finale Campaz accorcia le distanze, ma l'amichevole si chiude sul 3-1 per la Francia, che chiude al meglio il tour americano. Novanta minuti in campo anche per gli juventini Cabal e Kalulu.