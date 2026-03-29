La UEFA chiama i migliori, tra cui Mariani: playoff Mondiali europei, gli arbitri delle altre gare

Non solo l'Italia, perché martedì sera alle 20:45 ci sono in programma altre tre partite valevoli per la finale dei playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali dell'area europea. E se per Bosnia-Italia la UEFA ha designato come arbitro il francese Turpin, ecco che emergono anche le scelte per le altre partite.

La UEFA dispiega i propri uomini migliori, con anche un italiano protagonista. Sarà infatti il nostro Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia, a dirigere la sfida tra la Cechia e la Danimarca. Con una squadra di tutti connazionali tra campo e sala VAR. E poi, all'inglese Oliver e allo sloveno Vincic - due tra i fischietti più quotati in campo internazionali - le altre partite, rispettivamente Kosovo-Turchia e Svezia-Polonia.

KOSOVO vs TURCHIA

Arbitro: Michael Oliver ENG

Assistenti arbitri: Stuart Burt ENG e James Mainwaring ENG

Quarto ufficiale: Chris Kavanagh ENG

Video Assistant Referee: Carlos del Cerro Grande ESP

Assistente Video Assistant Referee: Andrew Dallas SCO

REPUBBLICA CECA vs DANIMARCA

Arbitro: Maurizio Mariani ITA

Assistenti arbitri: Daniele Bindoni ITA e Alberto Tegoni ITA

Quarto ufficiale: Marco Guida ITA

Video Assistant Referee: Marco Di Bello ITA

Assistente Video Assistant Referee: Aleandro Di Paolo ITA

SVEZIA vs POLONIA

Arbitro: Slavko Vinčić SVN

Assistenti arbitri: Tomaž Klančnik SVN e Andraž Kovačič SVN

Quarto uomo: Rade Obrenovič SVN

Video Assistant Referee: Christian Dingert GER

Assistente Video Assistant Referee: Robert Schröder GER