La UEFA chiama i migliori, tra cui Mariani: playoff Mondiali europei, gli arbitri delle altre gare
Non solo l'Italia, perché martedì sera alle 20:45 ci sono in programma altre tre partite valevoli per la finale dei playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali dell'area europea. E se per Bosnia-Italia la UEFA ha designato come arbitro il francese Turpin, ecco che emergono anche le scelte per le altre partite.
La UEFA dispiega i propri uomini migliori, con anche un italiano protagonista. Sarà infatti il nostro Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia, a dirigere la sfida tra la Cechia e la Danimarca. Con una squadra di tutti connazionali tra campo e sala VAR. E poi, all'inglese Oliver e allo sloveno Vincic - due tra i fischietti più quotati in campo internazionali - le altre partite, rispettivamente Kosovo-Turchia e Svezia-Polonia.
KOSOVO vs TURCHIA
Arbitro: Michael Oliver ENG
Assistenti arbitri: Stuart Burt ENG e James Mainwaring ENG
Quarto ufficiale: Chris Kavanagh ENG
Video Assistant Referee: Carlos del Cerro Grande ESP
Assistente Video Assistant Referee: Andrew Dallas SCO
REPUBBLICA CECA vs DANIMARCA
Arbitro: Maurizio Mariani ITA
Assistenti arbitri: Daniele Bindoni ITA e Alberto Tegoni ITA
Quarto ufficiale: Marco Guida ITA
Video Assistant Referee: Marco Di Bello ITA
Assistente Video Assistant Referee: Aleandro Di Paolo ITA
SVEZIA vs POLONIA
Arbitro: Slavko Vinčić SVN
Assistenti arbitri: Tomaž Klančnik SVN e Andraž Kovačič SVN
Quarto uomo: Rade Obrenovič SVN
Video Assistant Referee: Christian Dingert GER
Assistente Video Assistant Referee: Robert Schröder GER