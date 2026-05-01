Iran ai Mondiali, Trump punge: "Hanno una buona squadra? Difficile crederlo. Lasciateli fare"

Donald Trump ha fatto l'occhiolino a Gianni Infantino, presidente della FIFA, in seguito alla conferma ufficiale della partecipazione dell'Iran ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. "Se Gianni lo ha detto, per me è OK", ha dichiarato il leader degli USA, interrogato dai giornalisti nello Studio Ovale della Casa Bianca. "E se l'Iran vincesse la Coppa del Mondo? Dovremmo preoccuparcene", ha ironizzato il numero uno americano, per nulla convinto di tale possibilità nella competizione iridata di quest'estate.

"Sapete cosa? Lasciateli giocare", ha proseguito Trump. "Gianni è fantastico, è un mio amico". Il presidente Trump ha poi continuato sulla presenza dell'Iran: "Ne ha parlato e gli ho detto: 'Fai quello che vuoi. Puoi ospitarli. Non sei obbligato a farlo'. Probabilmente hanno una buona squadra. Hanno una buona squadra? È difficile da credere a dire il vero, ma penso che si debba lasciarli giocare", le parole riprese da RMC.

Sembra quasi surreale, considerando quanto stia accadendo a diverse latitudini di distanza dagli USA. In Medio Oriente è ormai in corso da fine febbraio un conflitto internazionale tra Israele e Stati Uniti contro l'Iran, tra attacchi, ripicche, minacce e perdite umane, oltre che persone sfollate. In qualità di paese ospitante del Mondiale 2026 insieme a Messico e Canada, gli Stati Uniti ospiteranno le tre partite della fase a gironi dell'Iran: 16 giugno (Los Angeles) contro la Nuova Zelanda; 21 giugno sempre nella stessa città statunitense con il Belgio; 27 giugno, a Seattle, l'incontro tra Team Melli ed Egitto.