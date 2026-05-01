Barcellona, il tecnico Flick rassicura la Spagna: "Yamal sarà in forma per i Mondiali"

Il tecnico dei blaugrana: "sta facendo buoni progressi. Penso che lo vedremo lì"

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - L'allenatore del Barcellona, Hansi Flick, ha assicurato che la stella della nazionale spagnola Lamine Yamal, attualmente infortunato, sarà pronto per i Mondiali (11 giugno-19 luglio) che si terranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. "Sta facendo buoni progressi. Penso che lo vedremo ai Mondiali - ha detto Flick in conferenza stampa alla vigilia della partita di Liga contro l'Osasuna - Ha più tempo per recuperare e tornare, ed è quello che vuole". L'attaccante diciottenne del Barcellona ha subito un infortunio muscolare alla coscia sinistra il 22 aprile durante una partita di campionato contro il Celta Vigo. Il giorno successivo, il Barça ha annunciato che il giovane talento spagnolo (25 presenze), autore di 24 gol in questa stagione in tutte le competizioni, avrebbe saltato il resto della stagione, ma che sarebbe stato disponibile per i suoi primi Mondiali quest'estate.

Flick si è detto ottimista anche riguardo al ritorno del brasiliano Raphinha, dopo l'infortunio muscolare subito a marzo con la nazionale. "Raphinha è un giocatore che dà sempre il 100%, sia in campo che in allenamento - ha spiegato Flick - Per noi è importante riaverlo a disposizione. Viaggerà anche con noi e vedremo cosa succederà domani a Pamplona". Il Barcellona potrebbe già conquistare il titolo della Liga spagnola questo fine settimana se batterà l'Osasuna e il Real Madrid non riuscirà a sconfiggere l'Espanyol. (ANSA).