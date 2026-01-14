Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Jonathan David, poteva essere già finita contro il Lecce. Invece è un nuovo inizio

Jonathan David, poteva essere già finita contro il Lecce. Invece è un nuovo inizio
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

"Non lo definirei un nuovo inizio per me, ma il continuo: devo cercare di aiutare la squadra. Mi sto adattando ai miei compagni, nell'ultima partita le cose sono andate molto bene". Al netto delle parole pre Cremonese, per Jonathan David quello che sta succedendo è davvero una nuova possibilità. Perché dopo il rigore sbagliato contro il Lecce il rischio era quello di vedere le proprie possibilità abbassarsi se non annullarsi. Ecco, ci fosse stato ancora Dusan Vlahovic in zona - e non alle prese con un infortunio - la probabilità di essersi bruciato era davvero concreta. Così c'è una nuova possibilità e la partita con i grigiorossi aiuta ulteriormente il canadese, finalmente al secondo gol di fila.

Ed è una buona notizia anche per la Juventus, in generale. Perché David è un parametro zero, pagato "solo" 15 milioni alla firma, il che significa che se dovesse continuare così diventerà un asset economico in caso di cessione nei prossimi anni. Ha un contratto pesante da 6 milioni all'anno - il più pagato dopo Vlahovic - e solo facendo bene può essere qualcosa di positivo anche per le casse.

È però solo l'inizio della sua carriera alla Juventus. Una trafila che poteva sembrare già finita dopo il rigore sbagliato con il Lecce. Oggi Jonathan David compie 26 anni.

