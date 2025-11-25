Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pedri, volto iconico del Barcellona già a 18 anni. Alla sesta stagione in blaugrana

© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00
Andrea Losapio

Sembra un veterano, perché è in campo da oramai sei stagioni con la maglia del Barcellona. Pedri da diciottenne è diventato uno degli idoli del Camp Noe, un centrocampista sulle orme degli ex grandi canterani come Xavi e Iniesta, forse per prenderne il posto. Nel 2019 era al Las Palmas, titolare in Segunda Division. Un anno dopo era già uno dei volti iconici dei blaugrana, con 52 partite giocate e 4 gol, più un ruolo da titolare fisso con la maglia della nazionale spagnola, fino alla semifinale di Euro2021 contro l'Italia.

Nel 2024-25 è diventato uno dei cinque capitani del Barcellona. Nella passata stagione, trascinato dalle giocate di Lamine Yamal e dai gol di Raphinha, ecco che poteva essere candidato al Triplete, bloccato dalla semifinale contro l'Inter. Il Barcellona ha fatto benissimo senza il fattore campo, visto che si giocava al Montjuic, atmosfera completamente differente rispetto a giocare nella propria casa.

Campione d'Europa con la nazionale spagnola, seppur con sfortuna. Perché nella sfida contro la Germania - forse la più difficile nella cavalcata verso l'Europeo - si è procurato una distorsione al legamento laterale (fortunatamente) che lo ha tolto di mezzo per le ultime partite, comunque vincendo il campionato. Oggi Pedri compie 23 anni.

