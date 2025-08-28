Ufficiale Singo è un nuovo giocatore del Galatasaray: l'ex Torino è costato 30 milioni, i dettagli

Alla fine Wilfried Singo si è convinto. Il terzino destro ivoriano classe 2000, che è stato accostato nel corso dell'estate anche alla Juventus come ipotesi prima dell'acquisto di Joao Mario, alla fine ha scelto di volare in Turchia. Già nel corso di ieri sera infatti l'ex Torino era in volo per raggiungere Istanbul ed esprimeva la sua felicità, tramite video postato dal Galatasaray per l'imminente nuova sfida. Ma adesso è finalmente ufficiale: Singo è un nuovo giocatore del Cimbom.

I dettagli

Nell'annuncio ufficiale reso noto dal club turco, si conosce anche la durata del contratto firmato dal giocatore, quinquennale e fino all'estate del 2030. Così come il costo dell'operazione, che incuriosiva tanto: al Monaco infatti andranno 30,7 milioni di euro circa in cambio della cessione del cartellino di Singo. Con la maglia giallorossa percepirà quasi 5 milioni di euro annui. Un bel bottino per l'ex Torino.

Comunicato ufficiale

"Il trasferimento del calciatore professionista Wilfried Stephane Singo è stato concluso con l'accordo tra il suo club e l'AS Monaco Football Club SAM. Al club precedente del giocatore sarà corrisposto un importo netto di 30.769.230,77 Euro come compenso per il trasferimento. Inoltre, il 10% dei profitti derivanti dalla successiva vendita del calciatore sarà versato all'AS Monaco Football Club SAM. È stato firmato un contratto di 5 anni con il giocatore, che avrà effetto a partire dalla stagione calcistica 2025-2026. Secondo l'accordo, al calciatore verrà garantito un compenso netto di 4.800.000,00 Euro per ciascuna stagione. Si comunica con rispetto al pubblico".