Il Sassuolo cambia pagina nel momento in cui non può più permettersi di leggerne troppe. L'arrivo di Roberto D'Aversa dopo l'esonero di Alberto Aquilani apre un nuovo ciclo, ma soprattutto inaugura una fase nella quale estetica, prospettive e progetti devono lasciare spazio a una necessità molto più concreta: tornare a fare punti. I neroverdi sono diciassettesimi con 8 punti dopo undici giornate e arrivano da cinque sconfitte consecutive.

Aquilani aveva illuso

Aquilani aveva iniziato lasciando intravedere qualcosa di interessante. I sette punti raccolti nelle prime quattro giornate, compreso il successo contro la Juventus, avevano alimentato l'idea di una squadra giovane, tecnica e capace di crescere attraverso il gioco. Poi il meccanismo si è rotto. Dal pareggio con il Milan in avanti sono arrivati risultati pesanti, fragilità difensive sempre più evidenti e una squadra progressivamente meno sicura delle proprie convinzioni. Il 3-0 dell'Olimpico contro la Roma ha chiuso il capitolo.

D'Aversa deve restituire solidità prima di tutto

D'Aversa, sotto contratto fino al 30 giugno 2027, ha già iniziato a lavorare al Mapei Football Center. Il primo obiettivo sarà rendere il Sassuolo nuovamente riconoscibile nelle cose semplici: distanze più corte, maggiore protezione della porta, attenzione nelle transizioni e una squadra capace di rimanere dentro la partita anche quando il momento gira male. Il calendario, inoltre, non concede una fase di studio troppo lunga. Domenica 22 novembre al Mapei Stadium arriverà il Genoa, poi sarà la volta del Napoli. Due partite casalinghe consecutive che possono già indirizzare il nuovo corso. Il nuovo ciclo comincia da qui.