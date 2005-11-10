Lucca al murale di Maradona a Napoli. E scrive sui social: "Tutto è possibile"
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Dimitri Conti
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Oggi alle 07:42Serie A
autore Dimitri Conti
18.11.2026 07:42Serie A
L'attaccante azzurro si è fatto immortalare in visita alla celebre piazza cittadina in cui è ritratto il fenomeno argentino.
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Lorenzo Lucca non molla, ha intenzione di provare a riconquistarsi il Napoli. Il centravanti, ancora a zero gol in questa stagione in cui sta interpretando i panni del vice-Hojlund, nelle scorse ore si è recato presso il noto murale di Maradona in città, riportando il momento al pubblico tramite il suo profilo Instagram. La sequenza di scatti è accompagnata dalla didascalia: "Tutto è possibile".
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