Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, ha tracciato un parallelo tra la crescita del tennis italiano e le difficoltà del calcio, spiegando quali siano, a suo avviso, le differenze che hanno portato i due movimenti a percorsi così diversi. Nell'intervista concessa a Tuttosport, il numero uno della FITP ha rivendicato il lavoro svolto negli ultimi anni e indicato le riforme che ritiene indispensabili per il mondo del pallone.

Una rivoluzione partita da scelte coraggiose

Binaghi ha spiegato che la soddisfazione più grande non è legata ai risultati o al boom dei tesserati, ma al cambiamento strutturale realizzato all'interno della federazione: "La soddisfazione più grande è non avere più il tennis italiano ostaggio di persone che lo gestivano per interessi personali. I risultati sono una conseguenza". Il presidente ha ricordato come la svolta sia arrivata grazie a decisioni impopolari: "Abbiamo avuto il coraggio di mandare via figure considerate intoccabili. Sapevamo che fosse la condizione necessaria per rilanciare il movimento e abbiamo portato avanti questa rivoluzione con convinzione e determinazione".

"Il calcio ha troppe risorse per cambiare"

Secondo Binaghi, il calcio italiano avrebbe bisogno innanzitutto di una profonda riforma istituzionale: "L'attuale sistema elettorale crea un Consiglio Federale in cui ciascuno tutela solo gli interessi della propria componente, senza una visione generale". Il presidente della FITP ritiene però che il problema sia ancora più profondo: "Finché il calcio continuerà a considerarsi uno sport con diritti e prerogative speciali, non cambierà mai". Infine ha sottolineato anche l'aspetto economico: "Le vere rivoluzioni nascono quando le risorse sono limitate. Nel calcio, invece, ce ne sono troppe, anche grazie ai finanziamenti pubblici. Così non si crea alcun incentivo a riformare un sistema che, oggi, ha perso quei riferimenti etici e morali che anche il tennis aveva smarrito in passato".