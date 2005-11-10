La Lazio si culla ancora sull'ottimo cammino espresso da Gattuso e i suoi ragazzi, capolista in solitaria della Serie A dopo le prime 11 giornate. Proiettandosi al calciomercato di gennaio, l'edizione di oggi del Messaggero spiega che esiste una possibilità che non venga applicato un blocco totale alle operazioni in entrata dei biancocelesti e che questo sia convertito in una finestra 'a saldo zero'. Su questo fronte la parola finale arriverà a dicembre dalla Commissione di controllo.

Nessun protagonista partirà

Intanto le voci di mercato non aspettano e sul fronte delle uscite l'idea di Lotito e Fabiani è quella di bloccare qualsiasi cessione dei big. Il Brentford ha chiesto Gustav Isaksen, per esempio, alla Juventus piace Kenneth Taylor e starebbe pensando di mettere sul piatto ben 40 milioni di euro. "In uscita non si muove nessuno", è il virgolettato attribuito a esponenti della società capitolina dal quotidiano.

Sogno Lang, piace anche Brescianini

E poi i potenziali acquisti. Due le priorità immediate: una mezzala per irrobustire la composizione del centrocampo e un esterno per la fascia sinistra, come alternativa a Zaccagni. Su questo fronte il sogno si chiama Noa Lang del Napoli, che piace tanto sul piano tattico ma su cui esistono comunque remore legate al carattere. Fabiani non ha però dimenticato Dennis Man, ex Parma oggi al PSV. Per il centrocampo i profili messi nel mirino sono invece il teenager Ebu Bekir Is dell'Eintracht Francoforte e il più esperto Marco Brescianini della Fiorentina. Occhio infine anche alla pista Lorenz Hutchinson, 18enne centravanti a fine contratto a giugno con il Leicester.