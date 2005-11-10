Dall'approdo in Serie A alla convocazione nella Nazionale maggiore svizzera, passando per l'interesse di alcuni importanti club europei. Sascha Britschgi, terzino del Parma, ha raccontato il suo percorso in un'intervista concessa al Corriere dello Sport: “Sono arrivato con la mentalità di dare il 100%, dentro e fuori dal campo. La squadra mi ha accolto come se fossi parte di una famiglia. Forse l'unica difficoltà iniziale è stata la lingua ma, essendo abbastanza simile al francese, l'ho imparata velocemente”.

Il sogno della Nazionale e la crescita a Parma

“È stato un sogno poter essere con la nazionale maggiore. È incredibile perché mi sono ritrovato accanto a giocatori che ho sempre guardato in televisione e adesso ho la possibilità di giocare con loro. È un'emozione pazzesca. Sono molto contento e orgoglioso. Penso di essere cresciuto molto come persona da quando sono arrivato a Parma. Sono venuto qui soltanto con mio fratello e ho dovuto imparare tante cose. Sul campo, invece, credo di essere migliorato molto dal punto di vista fisico e mentale. Ho imparato a pensare di più durante la partita, ad anticipare le situazioni e a capire prima cosa fare quando arriva il pallone”.

Le voci sul Manchester United e il futuro

“Ci sono sempre tante cose da migliorare, perché nessuno è perfetto. Solo Messi lo è. Penso di dover crescere ancora molto sia nella fase offensiva sia in quella difensiva, con e senza palla”. E sull'interesse dei club inglesi, Manchester United in primis: “Non mi interessano le voci, sono felice a Parma. Voglio dare tutto per questa squadra. Sono contento qui e cerco di lasciare da parte tutto il resto”.