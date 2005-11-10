La Fiorentina è pronta a chiudersi in ritiro, alla ricerca di correttivi tattici e soprattutto psicologici dopo la pesantissima sconfitta in casa del Monza. Da giovedì mattina la squadra di Paolo Vanoli si ritroverà al Viola Park per preparare la delicata sfida contro l'Udinese.

Oulai ha superato Fagioli nelle gerarchie

Col Monza l'allenatore viola ha riproposto il 4-2-3-1, andando a sacrificare ancora Nicolò Fagioli che ha guardato tutta la partita dalla panchina. Contro la Juventus, invece, erano stati solo 25 i minuti in campo con Oulai che almeno in questa fase della stagione sembra averlo superato nelle gerarchie. Una questione, fra le tante, che dovrà essere esaminata attentamente anche in vista della sessione di gennaio.

Gennaio può diventare uno spartiacque

Perché la Fiorentina dovrà intervenire con forza, per provare a salvare il salvabile. Vi abbiamo già parlato della ricerca di un esterno sinistro di struttura e fase difensiva, ma i lavori dovranno riguardare per forza di cose anche il centrocampo, reparto numericamente deficitario dopo l'estate e a cui manca intensità e gamba. All'interno di questi ragionamenti potrebbe rientrare anche Fagioli: in estate il centrocampista azzurro è stato a lungo nell'elenco dei partenti, con la Fiorentina che chiedeva cifre superiori ai 30 milioni di euro per il suo cartellino. Oggi quella valutazione sembra essersi dissolta e gennaio può diventare un punto di svolta, per Fagioli e per la Fiorentina stessa che dovrà andare a rivedere le qualità della sua linea mediana oggi tremendamente in difficoltà.