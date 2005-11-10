Secondo quanto riferito dall'emittente spagnola Cadena SER nel corso del podcast El Larguero, l'interesse del Milan per Endrick sarebbe estremamente concreto. Le indiscrezioni arrivate dall'Italia parlano di un'offerta formale già inviata sulla base di 70 milioni di euro per portare il giovane attaccante a Milano già a gennaio, in un'operazione condotta in prima persona dalla proprietà rossonera.

A opporsi alla cessione è però Mourinho, riluttante a lasciar partire il brasiliano sia per la difficoltà di reperire un sostituto all'altezza durante il mercato invernale, sia per la volontà di mantenere alta la concorrenza nel reparto avanzato, pur considerando Mbappé il titolare fisso.

Per lui al momento un solo gol stagionale, alla Roma

Al momento il giocatore non ha chiesto di lasciare il Madrid a gennaio: i suoi agenti sono comunque attesi questa settimana a Madrid per aggiornarsi sulla situazione del giocatore. Per lui in stagione 5 presenze con le merengues, per quanto riguarda la Liga, mentre altre tre sono arrivate in Champions League, impreziosite dal gol alla Roma.