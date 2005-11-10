Nicolò Bertola è stato tra i protagonisti dell'iniziativa intrapresa dall'Udinese, che si è dimostrata ancora una volta vicina all'Associazione Friulana Domatori di Sangue. Davanti a 1.200 studenti delle quinte superiori della città, il difensore bianconero ha portato la propria testimonianza di sportivo professionista ai giovani affinché adottino una condotta di vita sana, propedeutica alla donazione del sangue, e comportamenti in linea con i valori sani dello sport.

Le parole di Bertola

Come riportato sul sito ufficiale dell'Udinese, il classe 2003 ha spiegato: "Donare il sangue è una causa nobilissima. Aiutare qualcuno, anche non sapendo se conoscerai mai chi riceve il nostro aiuto, è ancora più bello. Per noi calciatori il corpo è il principale strumento di lavoro e dobbiamo tutelarlo, noi abbiamo la fortuna di essere seguiti in tutto, ma è importante, soprattutto per i ragazzi, avere una vita sana. Nello sport come nella vita l’importante non è sempre il risultato, ma godersi il viaggio e lottare per l’obiettivo osservando i valori di lealtà, correttezza ed impegno".