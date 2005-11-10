Ormai manca soltanto l'annuncio ufficiale. Markus Krosche sarà il nuovo Head of Football del Milan: il dirigente tedesco sarà formalmente operativo dal 1° gennaio, ma l'intenzione è quella di anticipare i tempi per poter programmare la sessione invernale di calciomercato. Gerry Cardinale, nei giorni scorsi, ha confermato la disponibilità della proprietà a investire anche a gennaio. Del resto, nonostante i tanti soldi spesi in estate, la costruzione della rosa da mettere a disposizione di Ruben Amorim è rimasta a metà. E sono essenzialmente tre i ruoli nei quali il tecnico portoghese avrebbe bisogno di rinforzi. Si parla della difesa, dove la rosa necessita di allungare le scelte al centro e sulla sinistra, e del famoso vice-Ramos: con Camarda che dovrebbe andare a giocare, un'alternativa di spessore al portoghese è necessaria.

Mateta nella lista di mercato della Juve: per lui però solo un gol in stagione

Anche Jean-Philippe Mateta nella shortlist di Luciano Spalletti. Il giocatore è ritenuto l'ideale per rinforzare il reparto offensivo della Juventus per il mercato di gennaio. Il francese era già obiettivo dei bianconeri nella passata stagione anche se è stato a un passo dal vestire la maglia del Milan, affare poi sfumato per i problemi fisici riscontrati nel giocatore. Problemi superati, con Mateta che è rientrato in tempo per vincere la Conference League della passata stagione. In questa, invece, sta vivendo un momento complicato: sole 6 partite giocate in tutte le competizioni e appena un gol segnato.

Tempi incerti per il rientro di Enem: si potrebbe andare oltre le due settimane

Jay Enem continua ad avvertire dolore al tendine d'Achille e il ritorno in campo rischia di diventare un percorso molto più lungo del previsto, fa sapere oggi il Corriere dello Sport. L'attaccante olandese non sarà a disposizione per la trasferta di Venezia, ma il problema potrebbe andare oltre la prossima giornata di campionato. A Casteldebole, infatti, si cominciano a mettere in conto almeno altre due settimane di stop, con la possibilità che i tempi si allunghino ulteriormente.