Atalanta-Chelsea, le probabili formazioni: Scamacca titolare, out Palmer

Torna il palcoscenico della Champions League e alla New Balance Arena di Bergamo, questa sera alle ore 21:00, si sfideranno Atalanta e Chelsea, nel match valido per la 6ª giornata della League Phase della massima competizione europea. Le due squadre si incontrano in gare ufficiali per la prima volta e sarà anche il primo confronto tra i due allenatori italiani dei club, Raffaele Palladino ed Enzo Maresca.

L’Atalanta è reduce dalla sconfitta inaspettata contro il Verona al Bentegodi, la seconda caduta in Serie A per Palladino dopo la sconfitta in casa del Napoli. In Champions League le cose stanno andando decisamente meglio per la Dea, con uno score fin qui di 3 vittorie, l’ultima contro l’Eintracht Francoforte nel turno 5, un pareggio e una sconfitta.

Stesso percorso fin qui anche per i Blues, con 10 punti in classifica e forti della vittoria schiacciante per 3-0 contro il Barcellona, grazie alle reti di Estevao, Delap e l’autorete che ha aperto le marcature di Jules Koundé.

Ad arbitrare il match ci sarà lo spagnolo Alejandro Hernández. I suoi assistenti saranno Naranjo Sànchez Rojo, il IV ufficiale designato è Muniz Ruiz. Al VAR pronta la coppia Grado-Fernandez.

COME ARRIVA L’ATALANTA - Palladino dovrebbe tornare ad affidarsi a Gianluca Scamacca dal 1’, dopo il gol della bandiera contro il Verona e un’altra prestazione non convincente di Krstovic. Il centravanti italiano completerà il tridente con Lookman e De Ketelaere. A centrocampo Ederson e De Roon, sulle corsie laterali Bellanova e uno tra l’ex del match Zappacosta e Zalewski, con il primo in vantaggio. In difesa si candida a tornare dall’inizio Sead Kolasinac, con Hien e Djimsiti a completare il terzetto difensivo.

COME ARRIVA IL CHELSEA - Maresca perde nuovamente Delap per infortunio, uscito anticipatamente nel match contro il Bournemouth in Premier League. L’attaccante inglese tornava da uno stop di due mesi, ma dovrà nuovamente alzare bandiera bianca. Stesso discorso per Cole Palmer, non convocato per il match di Bergamo. Atteso Robert Sánchez tra i pali, nella difesa a 4 spazio a James e Cucurella sulle fasce, Fofana e Trevoh Chalobah al centro. In mediana torna Caicedo dopo l’assenza in campionato per squalifica, al suo fianco Enzo Fernández. In avanti, i favoriti a supporto del centravanti Joao Pedro sono Garnacho a sinistra, Estevao a destra e Pedro Neto in posizione centrale.