Napoli-Qarabag, le probabili formazioni: conferme dal primo minuto per Neres e Lang

Tra oggi e domani tornano le emozioni della Champions League, con le partite valide per la 5^ giornata della League Phase. Il programma prevede, tra gli altri, il confronto tra Napoli e Qarabag: da una parte gli azzurri di Conte non possono più permettersi passi falsi per certificare quantomeno la zona playoff, dall’altra gli azeri vogliono continuare a stupire avendo conquistato fin qui 7 punti sui 12 disponibili. Appuntamento alle ore 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dirige la sfida il Sig. Szymon Marciniak.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Dopo due settimane di chiacchiere e polemiche, Conte e i suoi ragazzi hanno risposto con la lingua del campo superando alla grande l’Atalanta. Ora però serve la conferma in Champions, contro un avversario certamente da non sottovalutare. Azzurri in campo con il 3-4-3, con Milinkovic-Savic tra i pali protetto da una difesa composta da Rrahmani, Buongiorno e Beukema. In mediana Lobotka e McTominay, con ai lati Di Lorenzo e Gutierrez. Il centro dell’attacco Hojlund, in un tridente completato dai mattatori del match contro la Dea ovvero Neres e Lang.

COME ARRIVA IL QARABAG – Come già detto, la compagine azera sta andando ben oltre le aspettative in campo europeo. C’è la volontà da parte del tecnico Qurbanov di proseguire il momento magico schierando i suoi con il collaudato 4-2-3-1. Kochalski in porta, protetto da una difesa con il tandem centrale Mustafazade-Medina mentre Silva e Jafarguliyev a fungere da terzini. Bicalho e Jankovic comporranno la diga in mezzo al campo, a sostegno di un quartetto offensivo con Leandro Andrade, Zoubir e Addai tra le linee mentre Duran nel ruolo di riferimento avanzato.