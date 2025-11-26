Oggi in TV, Champions League: dove vedere le gare di Inter e Atalanta
Continuano le gare di Champions League valide per la quinta giornata della fase campionato. Saranno Inter e Atalanta a rappresentare l'Italia: la squadra di Chivu sfida l'Atletico Madrid (gara in esclusiva su Prime Video), mentre la Dea di Palladino, al debutto in Champions, affronta l'Eintracht Francoforte.
14.00 Arsenal-Bayern (Youth League) - UEFA.TV
15.00 Inter U23-Renate (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
15.00 Gubbio-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
16.00 Eintracht Francoforte-Atalanta (Youth League) - SKY SPORT ARENA, UEFA.TV
18.00 Arezzo-Latina (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT
18.00 Potenza-Audace Cerignola (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT
18.00 Ternana-Giugliano (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT
18.00 Pro Vercelli-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT CALCIO
18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
18.45 Copenhagen-Kairat (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT
18.45 Pafos-Monaco (Champions League) - SKY SPORT
20.30 Sambenedettese-Union Brescia (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Atletico Madrid-Inter (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
21.00 Eintracht Francoforte-Atalanta (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Arsenal-Bayern (Champions League) - TV8, SKY SPORT MAX, SKY SPORT
21.00 PSG-Tottenham (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Liverpool-PSV (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Olympiacos-Real Madrid (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Sporting-Bruges (Champions League) - SKY SPORT
