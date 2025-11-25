Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bodo/Glimt-Juventus, le probabili formazioni: Conceicao titolare, chance per Miretti?

Bodo/Glimt-Juventus, le probabili formazioni: Conceicao titolare, chance per Miretti?TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:06Probabili formazioni
Marco Pieracci

La Juventus cerca la prima vittoria stagionale in Champions League nella gelida trasferta norvegese sul campo del Bodo/Glimt. In questa quinta giornata della massima competizione continentale Locatelli e compagni dovranno sfatare il tabù che vuole le squadre italiane sempre sconfitte nelle gare più recenti giocate vicine al circolo polare artico: Roma e Lazio le ultime vittime in Europa League. Calcio d’inizio fissato per le ore 21, direzione arbitrale affidata al fischietto olandese Danny Makkelie.

COME ARRIVA IL BODO - Due pareggi e altrettante sconfitte fin qui per la formazione giallonera guidata da Kjetil Kntutsen, reduce dal doppio ko con Galatasaray fuori e Monaco in casa. Prima erano arrivati i pareggi contro Slavia Praga e Tottenham. Certe le assenze dell’infortunato Brynhildsen e dello squalificato Gundersen, in dubbio la presenza dal primo minuto di Hauge ma l’ex Milan dovrebbe farcela a recuperare completando così il tridente d'attacco con Auklend e Hogh.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Più ombre che luci per i bianconeri nell’1-1 di sabato a Firenze, Spalletti deve ancora trovare la ricetta giusta per guarire la Vecchia Signora. Il tecnico di Certaldo non potrà contare su Gatti, rimasto a Torino per una sindrome influenzale. Davanti a Di Gregorio si va verso la conferma della difesa a tre formata da Kalulu, Kelly e Koopmeiners. Possibile chance per Miretti a centrocampo, mentre sulla trequarti dovrebbe tornare titolare Conceicao.

Articoli correlati
Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta... Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Pellegrino era nel mirino dell'Inter (che gli ha preferito Bonny). Ora potrebbe puntarci... Pellegrino era nel mirino dell'Inter (che gli ha preferito Bonny). Ora potrebbe puntarci il Milan
Classifiche a confronto - Fattore Gasp: +14 Roma, solo una squadra peggio della Dea... Classifiche a confronto - Fattore Gasp: +14 Roma, solo una squadra peggio della Dea
Altre notizie Probabili formazioni
Napoli-Qarabag, le probabili formazioni: conferme dal primo minuto per Neres e Lang... Napoli-Qarabag, le probabili formazioni: conferme dal primo minuto per Neres e Lang
Bodo/Glimt-Juventus, le probabili formazioni: Conceicao titolare, chance per Miretti?... Bodo/Glimt-Juventus, le probabili formazioni: Conceicao titolare, chance per Miretti?
Sassuolo-Pisa, le probabili formazioni: Lauriente può rientrare dall'inizio, Nzola... Sassuolo-Pisa, le probabili formazioni: Lauriente può rientrare dall'inizio, Nzola è la certezza
Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per... Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con... Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
Lazio-Lecce, le probabili formazioni: Sarri col tridente formato da Zaccagni, Dia... Lazio-Lecce, le probabili formazioni: Sarri col tridente formato da Zaccagni, Dia e Isaksen
Cremonese-Roma, le probabili formazioni: sulla trequarti ci sono Soule e Pellegrini... Cremonese-Roma, le probabili formazioni: sulla trequarti ci sono Soule e Pellegrini
Hellas Verona-Parma, le probabili formazioni: mister Cuesta si affida a Corvi tra... Hellas Verona-Parma, le probabili formazioni: mister Cuesta si affida a Corvi tra pali
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Le più lette
1 Biglia e il "Forza Lazio" al primo giorno di Milan: "Avevo appena vomitato, stress elevato"
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 novembre
3 De Zerbi non vuole farselo scippare, il Marsiglia accelera l'acquisto definitivo di O’Riley
4 Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
5 Serie A, la classifica dopo 12 giornate: in testa c'è la Roma, Como in piena zona Europa
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Classifiche a confronto - Fattore Gasp: +14 Roma, solo una squadra peggio della Dea
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica dopo 12 giornate: in testa c'è la Roma, Como in piena zona Europa
Immagine top news n.2 Gravina, no alle dimissioni anche senza Mondiali. Niente rinvio in A, Italia-Irlanda del Nord a Bergamo
Immagine top news n.3 Juventus alla prova Bodo/Glimt, Spalletti: "Temo il freddo e il campo". Gatti influenzato
Immagine top news n.4 Thorstvedt salva il Sassuolo, Pisa beffato nel recupero: al Mapei finisce 2-2
Immagine top news n.5 La meglio gioventù del Como si abbatte sul Torino: vittoria per 5-1 e sesto posto in classifica
Immagine top news n.6 E se la Roma non avesse bisogno di Dybala? Gasp forza quattro senza di lui, per ora
Immagine top news n.7 Il Milan è secondo ma con un mercato che non dà frutti: 150 milioni di comprimari
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.2 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.3 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.4 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pizzoli: “In Italia mancano strutture e coraggio, all’estero i giovani crescono davvero"
Immagine news Serie A n.2 I 4 ko dell'Inter cambiano il parere su Chivu? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Juve "piano" anche con Spalletti: il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pellegrino era nel mirino dell'Inter (che gli ha preferito Bonny). Ora potrebbe puntarci il Milan
Immagine news Serie A n.2 Classifiche a confronto - Fattore Gasp: +14 Roma, solo una squadra peggio della Dea
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Palladino e la "gerarchia sudata sempre" per ricostruire l'ossatura
Immagine news Serie A n.4 Como vista Europa, i giovani di Fabregas fanno paura. Da Addai a Ramon, c'è pure Baturina
Immagine news Serie A n.5 L'Haaland mancato del Milan è il pericolo numero uno della Juve in Champions
Immagine news Serie A n.6 Inter a Madrid per dimenticare il derby. Comincia una Champions di fuoco
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Gytkjaer: "Avvertiamo il pericolo della retrocessione, vogliamo guardare su e non giù"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Gregucci: "Troppo importante vincere, la gente ci sostiene perchè diamo tutto"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, Abate: "Rigore discutibilissimo per la Samp, non so davvero cosa pensare"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria-Juve Stabia 1-0, le pagelle: Coda sale a 140, Bellich non molla mai
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 13ª giornata: la Samp batte la Juve Stabia e si lascia dietro Spezia e Pescara
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Oliveri alle prese una lesione al quadricipite. E aggregato al gruppo c'è Faraoni
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Perugia, Tedesco: "Bella la vittoria, ma solo quando saremo fuori dai playout festeggeremo"
Immagine news Serie C n.2 Torres, Greco: "Chi sbaglia paga, e noi abbiamo regalato tre gol al Livorno. Urge cambiare"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 15ª giornata: punti pesanti quelli che centrano Livorno e Perugia. Notte fonda Torres
Immagine news Serie C n.4 Triestina, rientrato l'allarme Tesser? Il tecnico ha diretto l'allenamento, ma la panchina traballa
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 15ª giornata: dopo 45', Livorno in vantaggio. E sorride anche la Vis Pesaro
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: la Pergolettese si affida a Tacchinardi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Qarabag, Conte cerca il riscatto anche in Europa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bodo Glimt-Juventus, i bianconeri non hanno mai vinto in Norvegia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Severini: "Serve più attenzione dai parte degli arbitri. Specie con l'FVS"
Immagine news Calcio femminile n.2 "Violence is not a game". Serie A Women e Athora Italia contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Immagine news Calcio femminile n.4 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
Immagine news Calcio femminile n.5 Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, Canzi: "Gara complicata da preparare. Sarebbe stata una beffa non vincere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…