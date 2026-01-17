Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bologna-Fiorentina, le probabili formazioni: Castro favorito su Immobile, Kean è out

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:28Probabili formazioni
Redazione TMW

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Bologna-Fiorentina (Domenica 18 gennaio, 15.00, arbitra Doveri, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Bologna
Rotazioni corte in almeno due reparti, ma imbarazzo della scelta a centrocampo. È questa la situazione che sta accompagnando le scelte di Vincenzo Italiano in vista del derby dell’Appennino contro la Fiorentina. Tra i pali dopo due lunghi mesi potrebbe tornare Skorupski al posto di Ravaglia. Sugli esterni bassi di difesa Zortea è in vantaggio su Holm (lo svedese difficilmente potrà giocare due partite così ravvicinate dopo l’influenza che lo ha debilitato nei giorni precedenti alla sfida di Verna) mentre Miranda dovrebbe spuntarla ancora su Lykogiannis. Al centro si sentirà ancora l’assenza di Lucumì: spazio ad Heggem con la conferma di Vitik al suo fianco (Casale insegue). A centrocampo c’è l’imbarazzo della scelta: 4 uomini per 2 maglie (Sulemana sempre più lontano dalle Due Torri). Freuler dovrebbe essere nuovamente inamovibile (238’ giocati negli ultimi 8 giorni dal suo rientro) e al suo fianco è ballottaggio tra Ferguson e Pobega, con lo scozzese favorito. Sulla trequarti, ancora out Bernardeschi, rientra invece in anticipo dalla squalifica Cambiaghi, che però dovrebbe partire dalla panchina: ci saranno ancora Orsolini a destra e Odgaard al centro, con Rowe al posto di Dominguez a completare il tridente a sinistra (l’argentino e Fabbian carte da giocarsi a gara in corso). Davanti Immobile preme per una chance da titolare, ma dovrebbe spuntarla nuovamente Castro. Verso la bocciatura Dallinga. (da Bologna, Leonardo Nevischi)

Come arriva la Fiorentina
A caccia del quarto risultato utile consecutivo che potrebbe portarla fuori dalla zona calda di classifica, la Fiorentina riparte dal Dall'Ara del grande ex Vincenzo Italiano. Vanoli sembra aver trovato la quadra con il 4-3-3 e dunque non sono previsti cambi, a parte il centravanti. La caviglia di Kean non è al top e lo costringe al forfait: al suo posto c'è Piccoli. Davanti a De Gea, completamente ristabilito dopo contatto con Pulisic, si rivedranno Dodo e Gosens sulle corsie laterali e la coppia formata da Pongracic e Comuzzo al centro. A centrocampo intoccabile Fagioli in cabina di regia, mentre ci sarà un leggero ballottaggio per due maglie tra Mandragora, Ndour e Brescianini. Davanti Solomon dovrebbe ancora una volta partire dalla panchina, con Parisi e Gudmundsson ad agire, come detto, ai lati di Piccoli. (da Firenze, Niccolò Righi)

