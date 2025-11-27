Bologna-Salisburgo, le probabili formazioni: Dallinga favorito su Castro, Odgaaard dal 1'

Quinta giornata di League Phase per il Bologna in Europa League. Davanti al pubblico amico, la squadra rossoblù affronterà il Red Bull Salisburgo. Per la squadra di Vincenzo Italiano, la sfida sa di ultima chance per agganciare la parte interessante della classifica: sono 5 le lunghezze per gli emiliani, 2 in più degli austriaci. Una vittoria darebbe il giusto sprint ad Orsolini e compagni verso gli ultimi tre impegni, non semplici almeno sulla carta: saranno infatti Celta Vigo, Celtic e Maccabi Tel Aviv le ultime avversarie della prima fase.

Come arriva il Bologna

Italiano si presenta con una novità: al posto dell'infortunato Freuler, si rivede in lista Benjamin Dominguez che potrà trovare minutaggio già questa sera. Tra i pali, probabile l'utilizzo di Ravaglia tra i pali, con Zortea, Vitik, Lucumì e Miranda in difesa. Ferguson e Pobega in mediana, mentre dietro a Dallinga, favorito su Castro, agiranno Orsolini, Odgaard e Bernardeschi.

Come arriva il Salisburgo

Letsch non modificherà il suo assetto tattico, con la squadra praticamente a specchio. Tra i pali ci sarà Schlager, mentre nella linea a 4 difensiva troveranno spazio Lainer, Rasmussen, Schuster e Terzic. Davanti a loro, il duo formato da Bidstrup e Kjaergaard. Kitano cercherà di essere il collante tra i reparti, con Baidoo e Bischoff sugli esterni. Unica punta il belga Vertessen.