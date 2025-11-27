Stasera al Dall’Ara arriva il Salisburgo. Il Corriere di Bologna: “Ora servono i tre punti”

Undici risultati utili consecutivi e nessuna voglia di fermarsi. Il Bologna arriva lanciassimo alla sfida di Europa League in programma domani sera, a partire dalle 21:00, al Dall’Ara contro il Red Bull Salisburgo. Dopo l’ultimo pareggio beffa raccolto in campo europeo contro il Brann, complice anche l’inferiorità numerica dal 23’ del primo tempo, i felsinei sono pronti a rilanciarsi anche in Europa League, dove al momento sono 24esimi in classifica.

Nella conferenza stampa di ieri ha parlato il tecnico Vincenzo Italiano: “Le partite in Europa sono tutte complicate, non si conoscono mai gli avversari che si vanno ad affrontare. Possiamo basarci solo sulle immagini e sulle partite disputate in Europa. È una squadra forte, giovane, di qualtà, prima in classifica nel loro campionato e abbiamo visto che può mettere in difficoltà chiunque. C'è da sudare e battagliare, giochiamo in casa e cercheremo di dire la nostra.

Il nostro obiettivo, rispetto alla Champions dello scorso anno, è entrare nelle 24 e superare il turno. Non sappiamo quanti punti serviranno ma dovremo sfruttare quello che ci capita nelle partite in casa, sfruttando la spinta del nostro pubblico e l'atmosfera del nostro stadio. Dovremo stare attenti in tutti i 900 minuti, leggere tutte le situazioni della partita e stare attenti anche alle decisioni arbitrali. Nell'ultima gara in casa abbiamo pagato carissimo una nostra mancanza. Servono attenzione e concentrazione al massimo per ottenere punti importanti".