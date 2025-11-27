Le aperture dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 26 novembre

Le prime pagine dei quotidiani di oggi, giovedì 27 ottobre, sono tutte dedicate alle coppe europee in particolare alle gare di Champions League che si sono tenute nella serata di ieri. Inter beffata clamorosamente nel finale in casa dell’Atletico Madrid, che si è imposto per 2-1. Al vantaggio di Alvarez aveva risposto Zielinski ma in pieno recupero di secondo tempo il colpo di testa di Gimenez ha mandato ko i nerazzurri.

Sorride invece l’Atalanta, che si è imposta con un netto 3-0 sul campo dell’Eintracht Francoforte. Dopo un primo tempo in equilibrio, Lookman, Ederson e De Ketelaere hanno chiuso la pratica in appena cinque minuti regalando a Palladino la sua prima vittoria al debutto in Champions.

Oggi è invece il turno di Europa e Conference League. Sfida delicatissima quella che andrà in scena questo pomeriggio all’Olimpico tra la Roma e i danesi del Midtjylland, primi a unica squadra a punteggio pieno della League Phase di Europa League. Alle 21:00 invece un lanciassimo Bologna accoglierà al Dall’Ara gli austriaci del Red Bull Salisburgo. Infine, sempre alle 21:00, la Fiorentina sarà impegnata al Franchi contro i greci dell’AEK Atene.