Chi è in vantaggio fra Fabregas e Conte? Dopo 3 faccia a faccia…
Tutte le statistiche che riguardano i precedenti scontri diretti fra Cesc Fabregas e Antonio Conte, i due allenatori e le squadre prossime avversarie, sono state prodotte dai 3 match di campionato disputati nelle ultime due stagioni.
Ovviamente stiamo parlando di precedenti in Serie A:
Nel 2024-2025 prima Napoli-Como terminò 3-1, poi Como-Napoli finì 2-1. Qualche mese fa, nel girone d’andata, al Maradona – San Paolo fu pareggio ad occhiali, pertanto 0-0.
Insomma, 1 successo per parte e 1 segno X. Soprattutto, spagnolo in serie OK da 2 faccia a faccia. L’unica differenza la rintracciamo nel computo dei gol marcati con Conte in vantaggio per 4-3 (come il suo Napoli).
Insomma, il match di sabato pomeriggio potrebbe essere decisivo nella corsa scudetto, nei testa a testa fra i due coach, nelle sfide Fabregas-Napoli e Conte-Como.
TUTTI I PRECEDENTI FRA FABREGAS E CONTE IN CAMPIONATO
1 vittoria Fabregas
1 pareggio
1 vittoria Conte
3 gol fatti squadre di Fabregas
4 gol fatti squadre di Conte
TUTTI I PRECEDENTI FRA FABREGAS E IL NAPOLI IN CAMPIONATO
1 vittoria Fabregas
1 pareggio
1 vittoria Napoli
3 gol fatti dalle squadre di Fabregas
4 gol fatti dal Napoli
TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E IL COMO IN CAMPIONATO
1 vittoria Conte
1 pareggio
1 vittoria Como
4 gol fatti dalle squadre di Conte
3 gol fatti dal Como
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
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