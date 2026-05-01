Chi è in vantaggio fra Fabregas e Conte? Dopo 3 faccia a faccia…

Tutte le statistiche che riguardano i precedenti scontri diretti fra Cesc Fabregas e Antonio Conte, i due allenatori e le squadre prossime avversarie, sono state prodotte dai 3 match di campionato disputati nelle ultime due stagioni.

Ovviamente stiamo parlando di precedenti in Serie A:

Nel 2024-2025 prima Napoli-Como terminò 3-1, poi Como-Napoli finì 2-1. Qualche mese fa, nel girone d’andata, al Maradona – San Paolo fu pareggio ad occhiali, pertanto 0-0.

Insomma, 1 successo per parte e 1 segno X. Soprattutto, spagnolo in serie OK da 2 faccia a faccia. L’unica differenza la rintracciamo nel computo dei gol marcati con Conte in vantaggio per 4-3 (come il suo Napoli).

Insomma, il match di sabato pomeriggio potrebbe essere decisivo nella corsa scudetto, nei testa a testa fra i due coach, nelle sfide Fabregas-Napoli e Conte-Como.

TUTTI I PRECEDENTI FRA FABREGAS E CONTE IN CAMPIONATO

1 vittoria Fabregas

1 pareggio

1 vittoria Conte

3 gol fatti squadre di Fabregas

4 gol fatti squadre di Conte

TUTTI I PRECEDENTI FRA FABREGAS E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

1 vittoria Fabregas

1 pareggio

1 vittoria Napoli

3 gol fatti dalle squadre di Fabregas

4 gol fatti dal Napoli

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E IL COMO IN CAMPIONATO

1 vittoria Conte

1 pareggio

1 vittoria Como

4 gol fatti dalle squadre di Conte

3 gol fatti dal Como