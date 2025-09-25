Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Coppa Italia, Torino-Pisa: operazione riscatto per entrambe

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:12
di Giuseppe Lenoci

Torino e Pisa chiuderanno la giornata di Coppa Italia con una sfida tra due squadre alla ricerca di riscatto, visto l'inizio di campionato e una posizione in classifica che, di certo, non lascia sereni i tifosi. I padroni di casa vivono forse il momento più complicato degli ultimi anni: nonostante l'ingaggio di Marco Baroni, la squadra tenta a decollare e ha raccolto un altro stop in campionato dove non è apparsa quasi mai in partita contro l'Atalanta dell'ex Juric. I toscani, invece, hanno retto per oltre 90' contro il Napoli, campione in carica, non riuscendo però a rimuovere lo 0 dalla casella delle vittorie. Arbitrerà l'incontro il signor Ivano Pezzuto di Lecce. Chi supererà il turno, incontrerà negli ottavi di finale di Coppa Italia la Roma di Gian Piero Gasperini, che ha già giocato in campionato con entrambe le formazioni: vittoria del Torino per 1-0 all'Olimpico, stesso punteggio con cui i giallorossi hanno superato il Pisa a domicilio.

Come arriva il Torino
Ci sarà spazio per chi non ha convinto Baroni. Tra i pali si dovrebbe rivedere Paleari, con Tameze e Coco insieme a Ismajili. Sugli esterni Pedersen e Dembelè, mentre a centrocampo occasione dal 1' per Anjorin, in coppia con Ilkhan. Dietro l'unica punta Adams, favorito su Zapata, agiranno Ngonge e Aboukhlal.

Come arriva il Pisa
Gilardino schiererà in porta Scuffet, con Calabresi, Albiol e Lusuardi in difesa. Angori e Leris troveranno spazio sulle fasce, mentre al centro chance dal 1' per Vural con Akinsanmiro. Dietro l'unica punta Meister, attenzione alle quotazioni di Lorran con Tramoni per completare il tridente.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Idee chiare, progetto, investimenti, giovani e "no" alle grandi. Il Como non è una favola, sta crescendo una vera big. Fabregas il condottiero, con alle spalle una società che vuole realizzare il suo sogno
