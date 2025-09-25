Coppa Italia, Torino-Pisa: operazione riscatto per entrambe

Torino e Pisa chiuderanno la giornata di Coppa Italia con una sfida tra due squadre alla ricerca di riscatto, visto l'inizio di campionato e una posizione in classifica che, di certo, non lascia sereni i tifosi. I padroni di casa vivono forse il momento più complicato degli ultimi anni: nonostante l'ingaggio di Marco Baroni, la squadra tenta a decollare e ha raccolto un altro stop in campionato dove non è apparsa quasi mai in partita contro l'Atalanta dell'ex Juric. I toscani, invece, hanno retto per oltre 90' contro il Napoli, campione in carica, non riuscendo però a rimuovere lo 0 dalla casella delle vittorie. Arbitrerà l'incontro il signor Ivano Pezzuto di Lecce. Chi supererà il turno, incontrerà negli ottavi di finale di Coppa Italia la Roma di Gian Piero Gasperini, che ha già giocato in campionato con entrambe le formazioni: vittoria del Torino per 1-0 all'Olimpico, stesso punteggio con cui i giallorossi hanno superato il Pisa a domicilio.

Come arriva il Torino

Ci sarà spazio per chi non ha convinto Baroni. Tra i pali si dovrebbe rivedere Paleari, con Tameze e Coco insieme a Ismajili. Sugli esterni Pedersen e Dembelè, mentre a centrocampo occasione dal 1' per Anjorin, in coppia con Ilkhan. Dietro l'unica punta Adams, favorito su Zapata, agiranno Ngonge e Aboukhlal.

Come arriva il Pisa

Gilardino schiererà in porta Scuffet, con Calabresi, Albiol e Lusuardi in difesa. Angori e Leris troveranno spazio sulle fasce, mentre al centro chance dal 1' per Vural con Akinsanmiro. Dietro l'unica punta Meister, attenzione alle quotazioni di Lorran con Tramoni per completare il tridente.