Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Cambiaso verso la conferma, tra i pali rientra Meret

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Juventus-Napoli:

Come arriva la Juventus

Per la Juventus la sfida contro il Napoli sarà probabilmente l’ultima chance per provare a dare un segnale dopo le recenti figuracce. Spalletti, però, non sembra intenzionato a fare una rivoluzione e confermerà il 3-5-2: in porta ci sarà Vicario. In difesa spazio a Gatti, Bremer e Lucumi. A centrocampo sulla destra agirà Kalulu, in mezzo è possibile che con McKennie e Douglas Luiz torni Koopmeiners dopo la prova opaca di Sarr. Mentre a sinistra si va verso la conferma di Cambiaso nonostante la prestazione horror di Genova. In attacco ci sarà la coppia formata da Kolo Muani e Woltemade. (da Torino, Camillo Demichelis)

Come arriva il Napoli

Il Napoli si prepara alla sfida contro la Juventus con l’ipotesi di un 4-3-3 con De Bruyne al centro del centrocampo. Il belga potrebbe agire in una posizione più arretrata, affiancato da McTominay e Anguissa, chiamati ad accompagnare la manovra con inserimenti e lavoro di copertura. Scelta forzata dopo l’infortunio di Lobotka, ma occhio all’ipotesi Gilmour. Tra i pali è previsto il rientro di Alex Meret, con una linea difensiva composta da Di Lorenzo sulla destra e Olivera sulla sinistra. Al centro, la coppia centrale formata da Rrahmani e Rafa Marin. Davanti, Hojlund è il riferimento centrale del tridente. Ai suoi lati dovrebbero agire Politano sulla corsia destra e Noa Lang, verso la conferma dopo la bella prestazione di Monza. (da Napoli, Arturo Minervini)