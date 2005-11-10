Lecce-Genoa, le probabili formazioni: Esteban e Osmajic guidano i rispettivi attacchi

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lecce-Genoa:

Come arriva il Lecce

Lecce da reinventare dopo la batosta di Frosinone, ancora con tante assenze in vista della sfida casalinga contro il Genoa. Eusebio Di Francesco non potrà contare sullo squalificato Gaspar e sugli infortunati Ilic, Berisha, Coulibaly e Pierotti. Verso il forfait anche Geubbels, che ha accusato un problema muscolare alla coscia destra prima della gara con il Frosinone. I giallorossi torneranno al 4-3-3 con Falcone in porta e la retroguardia composta da Veiga, Tiago Gabriel, Siebert e Gallo. A centrocampo ci saranno Maleh e Ngom, con Gorter e Kaba a contendersi una maglia dal primo minuto. In avanti, dovrebbe essere confermato Monteiro a sinistra, con il ballottaggio fra N’Dri e Fatah a destra e con Esteban al centro del tridente. (da Lecce, Pierpaolo Verri)

Come arriva il Genoa

Daniele De Rossi dovrebbe confermare la squadra che ha superato mercoledì la Juventus con qualche piccola variazione. La prima potrebbe essere il rientro di Traoré dal primo minuto al fianco di Frendrup anche se Wiafe scalpita. Sulla fascia destra nessun dubbio per Ehizibue mentre a sinistra possibile l'impiego di Mitaj, in vantaggio su Puczka, al posto di Ellertsson. L’islandese è uscito prima dell'intervallo contro i bianconeri per un problema alla caviglia e sarà valutato in questi giorni e qualora dovesse recuperare non è escluso possa andare in panchina. In difesa davanti a Bijlow linea a tre con Marcandalli, Ostigard e Vasquez mentre in attacco Baldanzi potrebbe partire dall'inizio con El Shaarawy, Messias e Vitinha che si giocheranno un posto in appoggio a Osmajic. (da Genova, Andrea Piras)