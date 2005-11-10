Atalanta-Parma, le probabili formazioni: Zalewski più di Rowe, Corvi si riprende il posto

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Atalanta-Parma:

Come arriva l'Atalanta

Un’Atalanta in piena emergenza di classifica e infortuni dove mister Sarri dovrà fare a mano quasi una decina di giocatori. Il mister va verso il 4-2-3-1 per la squadra orobica con Carnesecchi in porta; difesa a 4 con Obric e Scalvini in mezzo mentre sulle fasce Zappacosta confermato a destra mentre a sinistra confermato Bernasconi; a centrocampo oltre a Ederson scalpita Pasalic. Confermati Elmas e De Ketelaere, e Zalewski è favorito rispetto a Rowe. Davanti unica punta Krstovic. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)

Come arriva il Parma

Si prevedono alcuni cambiamenti nella formazione del Parma per la sfida contro l’Atalanta. A cominciare dalla porta, dove Corvi riprenderà il suo posto, così come Diego Carlos, pronto ad agire come braccetto di destra a supporto di Troilo, mentre a sinistra è ballottaggio tra Ndiaye e Drobnic, con il primo che potrebbe avere una chance che manca dalla prima di campionato. Cambierà anche la posizione di capitan Delprato, che agirà sulla corsia di destra per garantire maggiore contenimento, mentre a sinistra ci sarà Valeri. In cabina di regia spazio a Bernabé, supportato dall’instancabile Keita e dagli inserimenti di Fabbian. Pochi dubbi, infine, in attacco, dove Touré e Romero sono due punti fermi. (da Parma, Edoardo Mammoli)