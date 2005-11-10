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Sassuolo-Fiorentina, le probabili formazioni: Aquilani pensa a Idzes, Beto insidia Pellegrino

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Redazione TMW
Oggi alle 13:10Probabili formazioni
autore Redazione TMW
01.11.2026 13:10Probabili formazioni
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La partita è in programma lunedì 2 novembre, ore 18.30, arbitra Marcenaro, diretta tv su DAZN e Sky
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Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina:

Come arriva il Sassuolo

Aquilani sembra orientato a rimettere esperienza e struttura al centro del Sassuolo. Il possibile ritorno di Idzes dal primo minuto, insieme a Caleta-Car, va proprio in questa direzione, così come la presenza di Matic in cabina di regia. Senza Thorstvedt, squalificato, aumentano le chance di Sulemana e Adzic ai lati del serbo, in un centrocampo che dovrà garantire più equilibrio e protezione rispetto alle ultime uscite. I dubbi principali restano sulle corsie e in difesa. Van Der Brempt è in vantaggio su Cinquegrano, mentre a sinistra Doig resta favorito su Obrador. Più aperto il discorso per il centrale accanto a Idzes: Caleta-Car parte davanti, ma Walukiewicz, Odenthal e lo stesso Candé restano alternative concrete. Davanti, invece, Aquilani potrebbe scegliere la continuità con Berardi-Esposito-Lauriente, anche se Volpato insidia il capitano per una maglia dal primo minuto. (da Sassuolo, Antonio Parrotto)

Come arriva la Fiorentina

La Fiorentina che scenderà in campo al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo non si discosterà molto da quella vista contro l’Atalanta. Davanti a capitan De Gea, viaggiano tutti verso una conferma Jimenez, Draguisin, Viery e Joao Mario. Il dubbio principale riguarda Oulai, che comunque dovrebbe di nuovo partire in panchina e favorire di nuvo Fagioli. Sarà l’italiano il vertice basso della squadra, con Ndour e Brescianini al suo fianco. Il dubbio principale riguarda chi schiererà in attacco: Mastantuono e Njie saranno confermati ma Beto insidia Pellegrino e può tornare titolare. (da Firenze, Niccolò Righi)

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