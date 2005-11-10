Lazio-Cagliari, le probabili formazioni: un solo cambio per Gattuso, c'è ancora Nzola

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lazio-Cagliari:

Come arriva la Lazio

Dopo i successi con Parma e Sassuolo, la Lazio chiude il ciclo di tre partite in otto giorni ospitando il Cagliari all’Olimpico. Gattuso ha costruito una macchina vicina alla perfezione e per questo anche contro i rossoblù cambierà pochissimo, riproponendo lo stesso undici visto col Parma sabato scorso. L’unico cambio ci sarà in difesa, con il ritorno di Provstgaard al posto di Diogo Leite al fianco di Sutalo nel quartetto davanti a Mandas che vedrà anche Floriani Mussolini a destra e Tavares a sinistra. Il rientro di Rovella slitta alla trasferta di Napoli, per questo nessun dubbio a centrocampo con Belahyane in regia e la coppia Frattesi-Taylor come mezzali. Anche in attacco conferme in blocco per il tridente composto da Isaksen a destra, Noslin al centro e Zaccagni a sinistra, con Pinamonti e Cancellieri che stanno sempre meglio e saranno pronti a entrare a gara in corso. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)

Come arriva il Cagliari

Torna nella Capitale il Cagliari di mister Fabio Pisacane che, questa domenica, all'Olimpico sfiderà la Lazio. Nonostante la sconfitta contro la Roma abbia lasciato i sardi a mani vuote, l'atteggiamento dei rossoblù è riuscito a mettere in difficoltà i giallorossi e ha dimostrato ancora una volta il DNA da guerrieri che il tecnico dei cagliaritani chiede sempre al suo gruppo. Prosegue il personalizzato Harry Winks che, si spera, torni comunque arruolabile nel weekend. L'allenatore degli isolani sembra improntato su un 4-3-3. La formazione titolare dovrebbe vedere impiegati Caprile in porta, mentre la difesa dovrebbe essere nuovamente composta da Zé Pedro, Mina, Rodriguez e Obert. A centrocampo, salvo mancato recupero dell'inglese Winks, ci saranno Adopo, Romano e Deiola. Ballottaggio in attacco tra Nzola, Kevin Carlos e Massolin, con il primo favorito, coadiuvato da Mendy e Maldini. (da Cagliari, Elena Accardi)