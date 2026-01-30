Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni: Conte conferma Vergara, il dubbio è Kean

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina (Sabato 31 gennaio, ore 18.00, arbitra La Penna, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Napoli

Il Napoli torna in campo dopo la delusione europea, con Antonio Conte che sarà costretto a chiamare ancora agli straordinari i suoi uomini. Restano le assenze di Rrahmani, Politano, Anguissa, Milinkovic-Savic, Gilmour, David Neres ed il solito De Bruyne. Tra i pali c’è Meret, difesa con Di Lorenzo-Juan Jesus-Buongiorno (con qualche possibilità per Beukema), mentre sulle corsie del centrocampo potrebbe tornare Gutierrez dal primo minuto a destra con Spinazzola a sinistra (ma occhio a Olivera, tra i migliori col Chelsea). In attacco conferma per Elmas e del gioiellino Vergara con Hojlund ancora una volta a guidare l’attacco (Lukaku potrebbe aumentare il suo minutaglie. (da Napoli, Arturo Minervini)

Come arriva la Fiorentina

Chiamata ad una delicata trasferta al Maradona di Napoli, in casa Fiorentina tutto ruota intorno alle condizioni di Moise Kean. Senza Piccoli, fermato da un problema muscolare nella gara di Coppa Italia contro il Como, i viola stanno provando ad accelerare i tempi di recupero del numero 20 per provare ad averlo almeno in panchina, anche se resta sempre più plausibile l’ipotesi falso nove. Per quanto riguarda il resto della formazione, in difesa rispetto a martedì verrà confermato il solo Comuzzo, mentre torneranno i titolatissimi a cominciare da De Gea in porta, Dodo e Gosens sulle corsie laterali e Pongracic al centro. Fagioli si accomoderà in regia e sulla trequarti si va verso una linea composta da Parisi e Solomon come esterni e la coppia Mandragora-Fabbian al centro. Qualora non dovesse esserci un centravanti, dovrebbe essere Gudmundsson ad agire come punto di riferimento in attacco. (da Firenze, Niccolò Righi)