Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni: Conte conferma Vergara, Vanoli recupera i centravanti

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina (Sabato 31 gennaio, ore 18.00, arbitra La Penna, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Napoli

Il Napoli torna in campo dopo la delusione europea, con Antonio Conte che sarà costretto a chiamare ancora agli straordinari i suoi uomini. Restano le assenze di Rrahmani, Politano, Anguissa, Milinkovic-Savic, Gilmour, David Neres ed il solito De Bruyne. Tra i pali c’è Meret, difesa con Di Lorenzo-Juan Jesus-Buongiorno (con qualche possibilità per Beukema), mentre sulle corsie del centrocampo potrebbe tornare Gutierrez dal primo minuto a destra con Spinazzola a sinistra (ma occhio a Olivera, tra i migliori col Chelsea). In attacco conferma per Elmas e del gioiellino Vergara con Hojlund ancora una volta a guidare l’attacco (Lukaku potrebbe aumentare il suo minutaglie. (da Napoli, Arturo Minervini)

Come arriva la Fiorentina

Chiamata ad una delicata trasferta al Maradona di Napoli, in casa Fiorentina la grande novità può essere rappresentata non solo dal recupero di Moise Kean - che dovrebbe andare in panchina - ma soprattutto da quello di Roberto Piccoli. Nonostante sia uscito anzitempo contro il Como a causa di un problema muscolare, l'ex Cagliari è già tornato in gruppo e per questo non è esclusa una possibile titolarità. Vedremo se Vanoli si affiderà a lui o Kean. Per quanto riguarda il resto della formazione, in difesa rispetto a martedì verrà confermato il solo Comuzzo, mentre torneranno i titolatissimi a cominciare da De Gea in porta, Dodo e Gosens sulle corsie laterali e Pongracic al centro. Fagioli si accomoderà in regia e sulla trequarti si va verso una linea composta da Parisi e Gudmundsson come esterni e la coppia Brescianini-Fabbian al centro (Mandragora si accomoda in panchina). Davanti, come detto, è ballottaggio tra i due centravanti ma qualora dovessero entrambi alzare bandiera bianca allora sarà l'islandese ad agire da falso nove con Solomon sulla sinistra. (da Firenze, Niccolò Righi)