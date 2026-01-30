Cagliari-Hellas Verona, le probabili formazioni: Gaetano ancora play, Kilicsoy non si tocca

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cagliari-Hellas Verona (Sabato 31 gennaio, ore 20.45, arbitra Bonacina, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Cagliari

Tra arrivi, partenze e ancora qualche infortunio, il Cagliari di mister Pisacane è pronto per una nuova giornata di campionato. Sabato sera, alla Unipol Domus, i rossoblù affronteranno l'Hellas Verona. Il tecnico degli isolani sembra orientato sul 4-4-2. Caprile tra i pali; la difesa dovrebbe invece essere formata da Zappa, Mina, Luperto e Obert. Il centrocampo dovrebbe vedere l'impiego di Palestra, Gaetano ancora come play, Mazzitelli e Adopo. La coppia d'attacco sembrerebbe invece confermata con Esposito e Kilicsoy. Possibile qualche esordio dei nuovi arrivati a gara in corso. (da Cagliari, Elena Accardi)

Come arriva l'Hellas Verona

Il Verona accoglie Bowie in attacco, da capire se potrà essere già convocato, una volta sbrogliate le ultime pratiche burocratiche. Recuperati Frese, Valentini e Akpa-Akpro, il primo potrebbe partire titolare con Slotsager e Nelsson. In porta confermato Perilli. Belghali rimane in dubbio e da valutare, nonostante sia prossimo al rientro: a destra toccherà ancora a Lirola. Sulla sinistra Bradaric. L'altra possibilità è che sulle due fasce giochino Bradaric (a piede invertito, a destra) con Frese a sinistra ed Ebosse nel terzetto difensivo. Ballottaggio Serdar-Niasse per affiancare Gagliardini e Bernede in mediana, davanti tocca a Sarr e Orban. (da Verona, Daniele Najjar)