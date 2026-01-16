Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni: Spinazzola si riprende la fascia, il dubbio è Neres

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo (Sabato 17 gennaio, ore 18.00, arbitra Fourneau, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Napoli

Il Napoli si affida ancora una volta alla solidità del 3-4-2-1 per la sfida al Sassuolo, in programma sabato alle 18 al Maradona. Ancora out Anguissa, Meret, Lukaku, De Bruyne e Gilmour, mentre torna dopo la squalifica Juan Jesus che sarà titolare. Da capire come Conte gestirà Neres, probabile che parta inizialmente dalla panchina. Tra i pali, Milinković-Savić, con il terzetto difensivo formato da Beukema, Rrahmani e Juan Jesus. In mezzo al campo Lobotka, mentre McTominay aggiunge gamba, fisicità e inserimenti senza palla. Sulle corsie, Di Lorenzo e Spinazzola (che torna dal primo minuto), con Politano ed Elmas sulla trequarti alle spalle del riferimento offensivo che sarà ancora una volta Hojlund. (da Napoli, Arturo Minervini)

Come arriva il Sassuolo

Si allunga ancora la lista di indisponibili in casa Sassuolo. Oltre a Berardi e Volpato mancheranno anche Thorstvedt, Candé e l'assente dell'ultima ora Koné, che vanno ad aggiungersi ai lungodegenti Pieragnolo e Boloca. Grosso ritrova Paz e Romagna ma solo per la panchina. Nel 4-3-3 neroverde non dovrebbero esserci cambi rispetto alla formazione che ha ben figurato per oltre un'ora con la Roma. Davanti a Muric, difesa a 4 con Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig. A centrocampo dovrebbe esserci la conferma di Lipani insieme a Matic con Vranckx in ballottaggio con Iannoni per completare il trio in mediana. In avanti il terzetto offensivo dovrebbe essere quello formato da Fadera, Pinamonti e Laurienté. (da Sassuolo, Antonio Parrotto)