A Bodo finisce 3-2 per i bianconeri. Corriere Torino: "Un gol di David scongela la Juve"
TUTTO mercato WEB
"Un gol di David scongela la Juve" scrive oggi il Corriere Torino in prima pagina soffermandosi sulla vittoria per 3-2 della Juventus di Luciano Spalletti in casa del Bodo Glimt. Primo successo in questa Champions per la Vecchia Signora, in un match complicato.
Dopo un primo tempo negativo e chiuso in svantaggio, la formazione di Luciano Spalletti ha raddrizzato la gara con i gol di Openda e McKennie. Poi il rigore del 2-2 per un ingenuo fallo di Cabal, prima del 3-2 definitivo realizzato da Jonathan David. Decisivo anche l'ingresso di Kenan Yildiz, autore di grandi giocate e di assist importanti.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Le più lette
1 Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile