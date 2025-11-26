Il Como di Fabregas vola. La Provincia di Como: "Cesc sulle ali dei giovani"
TUTTO mercato WEB
"Il Como di Fabregas vola sulle ali dei giovani" scrive La Provincia di Como in prima pagina quest'oggi. Vittoria per 5-1 in casa del Torino nell'ultimo match per i lariani e sesto posto in classifica confermato a -6 dal primo posto e davanti alla Juventus.
Cesc Fabregas e i suoi 'terribili' ragazzi volano in alto in classifica e continuano a sognare in grande. La squadra lariana è quella che ha l'età media più bassa di tutta la Serie A. Da Nico Paz ad Addae, da Ramon a Baturina: tanti i gioielli in vetrina.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Le più lette
1 Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile