I dilemmi di Sarri e Gasp, Il Messaggero: "Lazio, Cataldi stop. Per la Roma l'esame d'Europa"
"Lazio, Cataldi stop. Per la Roma l'esame d'Europa" è il titolo in prima pagina de Il Messaggero in edicola quest'oggi. Emergenza a centrocampo per Sarri: si ferma anche Cataldi, c'è lesione. "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che Danilo Cataldi ha riportato una lesione di basso grado a carico del gastrocnemio destro. L’atleta ha già iniziato protocollo di recupero e sarà rivalutato nei prossimi giorni", la nota del club biancoceleste.
Emergenza a centrocampo per il tecnico biancoceleste con Cataldi che salterà almeno due gare. A Sarri rimangono a disposizione nel mezzo i soli Basic, Vecino, Guendouzi e Belahyane. Infatti, Dele-Bashiru è ancora fuori lista.
I giallorossi - Intanto i giallorossi, dopo aver conquistato il primo posto in classifica in solitaria, si preparano a tornare in campo in Europa League. La Roma di Gasp è attesa dalla sfida interna con il Midtjylland alle 18.45.
