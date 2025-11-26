Ok Juve e Napoli, Il Gazzettino stamani: "Si accende Yildiz, blitz McTominay"
TUTTO mercato WEB
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Il Gazzettino, con il seguente titolo riguardante quello che hanno fatto ieri le italiane in Champions League: "Si accende Yildiz: Bodo ribaltato. Blitz McTominay: Napoli si sveglia". Vittorie importanti per le due formazioni, che ne avevano un disperato bisogno.
Primo successo in League Phase per la Juventus di Spalletti: decisivo l'ingresso del turco che propizia le reti di Openda, McKennie e David. Dopo i 3 punti in campionato contro l'Atalanta, i partenopei vincono anche in campo europeo: partita non facile contro il Qarabag, risolta dallo scozzese ex United con un gol e un autogol procurato.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Le più lette
1 Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile