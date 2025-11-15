A caccia dell'11^ scudetto, Il Corriere dello Sport in apertura: "Sentite Marotta"
"Sentite Marotta": titola così oggi in prima pagina il Corriere dello Sport, riferendosi al dirigente capace in carriera di conquistare dieci scudetti tra Juventus e Inter e voglioso di arrivare quanto prima all'undicesimo. Le sue parole: "Chivu, che bravo: con tutto il rispetto, c'è chi voleva Mou. Il mio culmine da dirigente l'ho toccato alla Juve".
Spazio anche al Napoli e alle dichiarazioni del suo presidente. Ecco il titolo sugli azzurri: "DeLa: le Nazionali ci sfasciano i giocatori". Dura presa di posizione dopo il ko di Anguissa: "Non si può andare avanti in questo modo, bisogna chiedere i risarcimenti".
