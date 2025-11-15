Vitinha carica il Genoa e indica la via, La Repubblica Genova: "Così ci salveremo"

"Vitinha: 'Così ci salveremo'" scrive La Repubblica Genova in prima pagina quest'oggi. L’attaccante ha parlato del suo momento difficile e della rinascita della squadra: “I nostri tifosi ci faranno volare, ho fiducia nel nuovo allenatore”.

"La Nord spinge, De Rossi mi ispira, ci salveremo di sicuro" le parole dell'attaccante. Avvio durissimo ma ora quattro punti in due gare. A raccontare il momento del Genoa è Vitinha: "Questi risultati sono tanto importanti. Venivamo da una fase in cui non riuscivamo a fare punti. Farne quattro in due partite in una settimana ti dà un po’ di fiducia, ancora più voglia di lavorare e questo per il gruppo è troppo importante" le sue parole.