Azzurri, testa al mercato. Cronache di Napoli: "A gennaio possibile epurazione"

Nella prima pagina di oggi di Cronache di Napoli, tra i tanti temi trattati c'è anche quello che riguarda le vicende della formazione di Antonio Conte. Ecco il titolo scelto e proposto di seguito: "Mercato Napoli, non solo i due centrocampisti: a gennaio possibile epurazione interna. In lista anche Cissè del Lens".

Sarà quindi un gennaio di entrate e di uscite per il club di De Laurentiis. Lucca, Lang, Mazzocchi e Ambrosino potrebbero lasciare la squadra azzurra. I 4, per motivi diversi, fin qui non sono certo stati protagonisti dell'annata dei partenopei.